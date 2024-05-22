İstanbul'da çifte UEFA finali: Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kupası İstanbul'da kalkacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

TFF, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Beşiktaş Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

İmamoğlu: "Ülkemize değer katıyor"

UEFA'nın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini birer yıl arayla İstanbul'da oynatma kararına ilişkin paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.

Organizasyonların Türkiye'ye değer katacağını vurgulayan İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: