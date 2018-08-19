İşte Slimani'nin ilk maç istatistikleri...

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Teknik Direktör Cocu, tecrübeli golcüyü ilk maçında başlangıç 11'inde görevlendirdi. Hazır bir görüntü çizen, güçlü fiziğiyle dikkat çeken Slimani, hücumdaki en etkili isim olarak dikkat çekti ama kaçırdığı net golle saç-baş yoldurdu.

SLIMANI NE YAPTI?

Oynadığı Süre………… 90

İsabetli Şut/ Şut……..1/4

Toplam Pas……………. 29

Pas Yüzdesi…………. 72.4

Yapılan Faul…………….. 2

Yaptığı Faul…………….. 1

MEHMET EKİCİ 11’İ HATIRLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Evkur Yeni Malatya maçında orta sahada 10 numara pozisyonunda Mehmet Ekici'ye görev verdi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici bu sezon da ligin ilk haftasında forma giymemişti. En son geçen sezon 17 Mart'taki Galatasaray derbisinde forma giyen Mehmet Ekici, 9 maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı ama etkili olamadı, oyundan alındı.