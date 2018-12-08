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  5. 08 Aralık 2018 22:36

Cagliari 2 - 2 Roma

Serie A'daki Cagliari - Roma maçı nefesleri kesti. Maç 9 kişilik Cagliari'nin 90+5'te gelen golü sonrasında 2-2 bitti.

Cagliari 2 - 2 Roma
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İtalya Serie A'nın 15. haftasındaki Cagliari-Roma karşılaşması Sardegna Arena'da oynandı.

Roma'ya üstünlüğü getiren goller, 14. dakikada Cristante ile 41. dakikada Kolarov'dan geldi. Cagliari'nin sayılarını ise 85. dakikada Ionita ve 90+5. dakikada Sau kaydetti. Cagliari'de Farago 90+3'te, Srna ise 90+5. dakikada oyundan atıldı ve Cagliari beraberlik golünü 9 kişiyken buldu.

Milli oyuncumuz Cengiz, Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika oyunda kaldı. Bu sonucun ardından Roma puanını 23 yaparken, 3 maçlık beraberliğin ardından kayıp yaşayan Cagliari 16 puanda kaldı.

Cengiz Ünder , Cagliari-Roma
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