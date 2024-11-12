İtalyan ekibi Montella'nın peşinde: Sözleşmesindeki özel maddeyi kullanacaklar

İtalya Serie A ekibi Roma, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan devi Roma'nın teknik direktör listesinin başında Vincenzo Montella var.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma'nın yeni teknik direktör olarak düşündüğü Montella, TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalacak. 50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı geçtiğimiz yıl eylül ayında A Milli Takım'a üç yıllık imza atmıştı.

Roma'da yaşananların ardından teklif alması durumunda vereceği yanıtı açıklayan Montella, "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım." ifadelerini kullanmıştı.