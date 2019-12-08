Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a attığı gol VAR'dan geldi!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede VAR incelemesi sonrasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

dakikada Koita, Beşiktaş defansının arkasına doğru hareketlendi ve vuruşunda Karius'tan dönen topu tamamlayan Mustafa Pektemek ağları sarstı. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve gol ilk etapta geçerlilik kazanmadı.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı tespit edildi ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

GOLDEN ÖNCE FAUL İDDİASI

Öte yandan pozisyonun öncesinde orta sahada Koita'nın Vida'ya yaptığı müdahale de incelendi ve faul olmadığı yönünde karar verildi.