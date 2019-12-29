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  4. 29 Aralık 2019 21:49

Kayserispor'da ikinci Robert Prosinecki dönemi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız ifadelerini...

Kayserispor'da ikinci Robert Prosinecki dönemi
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Süper Lig'de ekonomik sorunlarla boğuştuğu ilk yarıda ligin dibinde kalan Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarının ayırmasının ardından Robert Prosinecki ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.

Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu.

2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.

Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.

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