Kerem Aktürkoğlu'ndan ticari imza!
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ticari bir yatırıma imza atmanın eşiğinde...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, geleceği adına Türkiye'de daha önce nadiren görülmüş bir olaya imza atıyor.
KENDİ MARKASINI ÇIKARACAK
Kendi ismini tescil ettirmek için başvuruda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun birçok hamle yapacağı öğrenildi. Parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi alanlara atılmayı düşünen Kerem Aktürkoğlu, bazı şirketlerle görüşmelere bile başladı.
TAKIMIN YILDIZI
Galatasaray'da bu sezona en iyi başlayan oyunculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu hamlesi yıldız oyuncunun ününe ün katarak maddi açıdan da büyük gelir sağlayacak.
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