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Kocaelispor Asbaşkanı hayatını kaybetti

Kocaelispor Asbaşkanı hayatını kaybetti
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Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, geçirdiği rahatsızlık sonucu 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can , geçtiğimiz 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya'ya gitti. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti.

Maçın olduğu akşam tekrar rahatsızlanan Can, Kocaeli’ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu.

Can'ın hastalığı Nijerya'da kaptığı belirlenmişti. 
#kocaelispor

Etiketler ekrem can kocaelispor kocaelispor as başkanı
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