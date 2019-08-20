Konyaspor'a Ugandalı 10 numara!

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica ve Uganda Millî Futbol Takım oyuncusu Farouk Miya ile sözleşme imzaladı.

Forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya, Uganda Milli Takımında 30 maçta 11 gole imza attı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ile Farouk Miya katıldı.

Konyaspor'a 3 yıllık imza atan Miya "Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde Konyaspor’a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum" dedi.

Farouk Miya Konyaspor’da 21 numaralı formayı giyecek.

