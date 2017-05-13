Lavezzi’nin yıllığı 41 milyon Pound

Futbol dünyasının gizli kalmış bilgilerini kamuoyuna duyuran Football Leaks adlı site, bir bomba iddiayı daha paylaştı.

2016 yılında PSG’den ayrılıp, Çin takımı Habei China Fortune’ye transfer olan Ezequiel Lavezzi’nin, dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olduğu ortaya çıktı. Lavezzi’nin aslında sözleşmesinden yılda 41 milyon Pound kazandığı öğrenildi. Uzak Doğu ekibinde yaşadığı sakatlıklarla birlikte bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 32 yaşındaki forvetin ardından ise Arjantinli vatandaşı Carlos Tevez geliyor.

Normalde bu listede herkesin 1 numara olarak bildiği Schanghai Shenhua’nın yıldızı Tevez, senede 33 milyon Pound kazanıyor. Bu ikiliyi ise sırasıyla 22 milyonla Cristiano Ronaldo (R.Madrid), 21 milyonla Oscar (S.SIPG) ve 19 milyon Pound’la Lionel Messi izliyor.