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  4. Lider hız kesmiyor: Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Lider hız kesmiyor: Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Lider hız kesmiyor: Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Taraftarını arkasına alan Altay baskıyı kırınca müthiş bir karşılaşma ortaya çıktı. Altay-Trabzonspor maçı 2-1'lik skorla sonuçlandı. 

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.


Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

ALTAY'DA 3 İSİM GERİ DÖNDÜ
Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

CEBRAİL'DEN HARİKA GOL
Mücadelenin 33. dakikasında sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail Karayel, topu sola çekip yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve tkaımını 1-0 öne geçirdi.

BAKASETAS ASİSTLEDİ, CORNELIUS ATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında, 51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas, sol çizgiden içeriye çevirdi ve topu Cornelius ile buluşturdu. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

GERİ DÖNÜŞ: CORNELIUS!
 Koita'nın indirdiği topla buluşan Cornelius, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Etiketler Altay Trabzonspor altay trabzonspor
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