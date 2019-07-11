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  4. 11 Temmuz 2019 13:12

Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi. Bu kararla, sarı kırmızılı kulüpte yeni bir başkanlık seçimine gidilmeyecek.

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