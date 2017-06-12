Maicon: Galatasaray'a bırakın gideyim

Galatasaray'ın stoper transferinde ilk isim olarak düşündüğü Sao Paulo'nun savunmacısı Maicon, mutlu olmadığını söyledi, sarı-kırmızılı kulübü istediğini dile getirdi.

2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmak istediğini dile getirirken, Cimm-Bom'dan gelen teklifi de iletti. Kulübünde huzursuz olan ve hocası ile arası açık olduğu bildirilen Maicon'un, "Burada mutlu değilim. Kariyerimi tekrar Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım ve bunu değerlendirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Sambacı, bonservisi konusunda kulübünden kolaylık göstermelerini ifade etti. Sao Paulo ise bonservis bedeli olarak en son 6.5 milyon euroya kadar indi. Ancak sarı-kırmızılılar bu rakamı kabul etmedi. Cim-Bom'un, kulübü ile problemli olmasını fırsata dönüştürerek bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.

Galatasaray, 1.91'lik stoperle maddi konularda anlaşmaya varmıştı. 4 senelik sözleşme önerilen Maicon'a her sene için 2.6 milyon teklif edildiği bildirildi.

Futbolcunun menajerlerinin Sao Paulo ile görüşmelerinin sürdüğü ve bonservisin Galatasaray'ın istediği 4-4.5 milyon euro seviyesine çekilmesinin planlandığı belirtildi.