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  4. 26 Ekim 2019 18:01

Malatyaspor'un hesabını hackleyip Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'a gönderdiler

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Facebook hesabından Sergen Yalçın'a Beşiktaş kariyerinde başarılar dileriz paylaşımı yapıldı. Ancak daha sonra kulüpten yapılan açıklamada, hesabın hacklendiği ve bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Malatyaspor'un hesabını hackleyip Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'a gönderdiler
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Beşiktaş taraftarının yolunu gözlediği Sergen Yalçın'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Facebook hesabından, "Her şey için Teşekkürler Sergen Hoca! Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Malatya'mız için verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz. Beşiktaş kariyerinde başarılar dileriz" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Bu açıklama ortalığı karıştırırken, gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor'un Twitter hesabından, "Resmi Facebook sayfamız art niyetli kişilerin eline geçmiştir. Bu süreçte yapılan hiçbir paylaşım bize ait olmadığı gibi doğruluk payı da yoktur" şeklinde bir açıklamayla hesabın hacklendiği kaydedildi.

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş , Yeni Malatyaspor , sergen yalçın
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