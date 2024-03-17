Manchester Utd. Liverpool'u son dakikada yıktı
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İngiltere'de oynanan FA Cup çeyrek finali mücadelesinde karşı karşıya gelen Manchester United ile Liverpool arasındaki mücadele gol yağmuruna dönüşürken, İngiliz derbisinde galibiyeti getiren gol de 120+1'inci dakikada geldi.
FA Cup'ta çeyrek final maçında Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u ağırladı.
Mücadelenin normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda 4-3 kazanan Manchester United yarı finale yükseldi.
Maçta ilk yarıda goller; 10. dakikada McTominay, 44. dakikada Mac Allister ve 45+2. dakikada Salah'tan geldi. İkinci yarıda maçın son bölümünde Antony, 87. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı.
105. dakikada Elliot yeniden Liverpool'u öne geçirse de; 112. dakikada Rashford yeniden skoru eşitledi.
120+1. dakikada Amado Diallo attığı golle derbide turu getiren golü kaydetti. Golün ardından sevincinden dolayı ikinci sarı kartı gören Diallo, kırmızı kartla oyundan atıldı.
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