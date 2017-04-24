Mbappe bir rekor daha kırdı

Pazar gecesi Lyon’a karşı bir gol daha atan Kylian Mbappe, 21.yüzyıl’da 5 büyük Avrupa Ligi’nde 14 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Mbappe harikalar yaratmaya devam ediyor

18 yaşında olan Mbappe’nin ismi her gün yeni bir transfer dedikodusunda geçiyor.

İngiliz basınının haberine göre Manchester City, genç yıldızı transfer etmek için 120 milyon euro’yu gözden çıkardı. Konuya ilişkin Fransız basınına konuşan oyuncunun takım arkadaşı Kamil Glik, “Kylian için her gün yeni rakamlar, yeni kulüpler yazılıyor. Bu haberleri yaparken unuttuğunuz bir şey var: Onu antrenmanlara hala annesi getiriyor.” dedi.