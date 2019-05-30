Mbaye Diagne: Eğer Galatasaray'dan ayrılırsam en iyi teklifi veren kulübe giderim

Spor Toto Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne, olası bir transferde gideceği kulübü maddi kriterlere göre belirleyeceğini söyledi.

Senegalli golcü, Afrika Uluslar Kupası kura çekimi sonrasında, ülkesinin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan ayrılması halinde, gideceği kulübü maddi kriterlerin belirleyeceğini ifade eden Diagne, "Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para kazanabileceğim yere gideceğim" dedi.

27 yaşındaki futbolcu, bakması gereken bir ailesi olduğunu ve para kazanması gerektiğine dile getirdi.

"JUVENTUS'TAN TEKLİF ALIRSAM..."

Juventus'la iletişimini koparmadığını söyleyen Diagne, ''Juventus çok sevdiğim bir kulüp. Onlarla halen temas halindeyim. Orada kaldığım süre boyunca bana çok destek oldular. Şayet oradan bir teklif alırsam düşünmeden kabul ederim çünkü Juve çok büyük bir kulüp'' dedi.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve devre arasında Galatasaray'a transfer olan Diagne, 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.