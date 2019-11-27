Mehmet Demirkol: Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir

Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimali üzerine yorum yaptı.

Arda Turan'ın Başakşehir'de iyi bir oyun sergilemeden gelmesinin doğru olmayacağını kaydeden Demirkol, "Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir. Önce Arda'nın Başakşehir'in Emre'si olması lazım. Arda, Başakşehir'de 90. dakikada oyuna girerken, Galatasaray'a güçlü olarak gelemez. Devre arasında böyle bir transfer olacaksa 5 maç kaldı, bu 5 maçta Arda'nın Başakşehir'in değişmez bir parçası olması lazım ki o güçle gelsin. Fenerbahçe taraftarı Emre'yi çağırdı. Emre orada parlıyordu, 40 yaşında milli takıma çağrılıyordu. Önce Arda'nın futbolunu ilerletmesi lazım" dedi.

Arda Turan'ın Galatasaray tribünleriyle barışması için iyi performans sergilemesi gerektiğini de kaydeden yorumcu, "Tribünlerle barışılır mı? Burak, Beşiktaş tribünleriyle barıştı. Sahada performans varsa, oynuyorsan, katkı sağlıyorsan ki Arda bunları yapabilir, o zaman olur, başka türlü zor" ifadelerini kullandı.

