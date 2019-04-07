Mehmet Yiğiner: 1 puan bile çok kıymetli ve değerli

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başkan Yiğiner, müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirterek, "1-0 da öndeydik ama maalesef skoru koruyamadık. 1-1 bitti. Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Yiğiner, şunları kaydetti:

"Bir gün öncesinden stadı doldurdular. 22 bin kişilik statta herhalde localara biraz fazla gelenler olmuş. İlgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Bir de 90 dakika takımımızı desteklediler, sağ olsunlar. Neticede 1 puan da iyi puandır. İkili averajda Fenerbahçe'nin yine önündeyiz."

Göztepe ve Bursaspor'un puan kaybetmesinin kendileri açısından bir avantaj olduğuna dikkati çeken Mehmet Yiğiner, "Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli. Gönül ister ki 3 puan alalım ama bu kadarını becerebildik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALTAY BAYINDIR: İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta 3 puan için oynadıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç kaleci, "Ne mutlu bana ki yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Her maç bizim için önemli. İyi odaklanıyoruz. Oyuncuları bireysel anlamda iyi analiz ediyoruz. Bu maç da benim açımdan iyi geçen bir maçtı." diye konuştu.

"Üç puan alabilirdik." diyen Altay Bayındır, "Takımımı verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Yaşanmaması gereken bazı olaylar da yaşandı. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Camia olarak, taraftar olarak da bize yakışan daha iyi davranmak ve daha sakin karşılamak." ifadelerini kullandı.

