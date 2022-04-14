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  4. Mert Hakan Yandaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Abonelikler iptal ettiriliyor

Mert Hakan Yandaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Abonelikler iptal ettiriliyor

Mert Hakan Yandaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Abonelikler iptal ettiriliyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynana Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan'a tepkiler devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan, gündem olmaya devam ediyor.

 "MİLLET ABONELİKLERİNİ İPTAL ETTİRİYOR"
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Mert Hakan'ın bu olayı hakkında açtı ağzını yumdu gözünü... Uluç, "Mert Hakan'ınki alaylık, trajikomik bir oyunculuk, aslında ağlamamız gerekirken, alkışlıyoruz; bu medyanın parçası olmak utandırıyor beni, utanıyorum. Kendini yere atanlar yüzünden sık sık duran ve soğuyan maçlarda, seyre değer futbolu kurmak için vakit kalmıyor. Bu yüzden ekran başında kimseler kalmıyor. Millet aboneliklerini iptal ettiriyor" ifadelerini kullandı.

 

Sabah

Etiketler Fenerbahçe mert hakan yandaş tepki
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