Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a flaş sözler!

Tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal, uzun zaman beraber çalıştığı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında flaş açıklamalar yaptı. Yanal'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Mesut Bakkal, Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3-1 galip geldiği derbi hakkında da konuştu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Mesut Bakkal, "Galatasaray dünkü oyunu ile maçı hak etti. Hakemlere Allah sabır versin, her düdükte hakemin başında 10 tane oyuncu vardı. Ülke futbolu nasıl gelişecek? Dün sahada futbol yoktu. Fatih Terim kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Fenerbahçe kötü oynadı ve kaybetti. Merak ediyorum; dün topun sahada kalma süresi ne kadardı? Ben keyifli maç seyretmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE NEDEN FORVETSİZ OYNADI?"

Ersun Yanal hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Bakkal, "Fenerbahçe neden forvetsiz oynadı? Deniz Türüç'ü oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Kadıköy'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin. Ersun Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Ersun Yanal ülke futbolunda hak ederek bir yere gelen Türkiye'nin yetiştirdiği bir hocadır. Yanındakiler mi uyarmıyor? Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?" dedi.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ"

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacağını vurgulayan Mesut Bakkal, "Galatasaray seri yakaladı. Derbi galibiyeti de takıma ayrı bir hava getirecektir. Bundan sonra Galatasaray'ın önüne geçilmez yener gider ve sezon sonunda ipi göğüsler." açıklamasında bulundu.

(Ajansspor)

