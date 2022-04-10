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Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Başarılar takım

Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Başarılar takım

Kadro dışı kalması sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Mesut Özil'in derbi paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımında bulundu. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Mesut Özil sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar takım" yazdı.

37 MAÇTA 9 GOL, 3 ASİST

33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol, 3 asistlik performansıyla 12 gole katkı sundu.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe derbi mesut özil
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