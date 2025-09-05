A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek gruplara galibiyetle başlayan A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella Türk vatandaşı olmaya hazırlanıyor.

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sürpriz haberi paylaştı.

Gürcistan deplasmanından galibiyetle dönülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Burada aldığımız 3 puan çok önemli. Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Evet maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama sonuçta 3 puanı alıp buradan gidiyoruz. 9 yaşındaki kızımın temiz kalbine inanıyorum. Macaristan maçının skorunu bilmişti. İnşallah Konya’da İspanya’yı yenip zaferle döneriz” ifadelerinde bulundu.

Bir süredir yaşanan polemikler hakkında da açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, “Benim lugatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım kullanamıyorum. Tarihin en kaliteli ve en deli kadrosu diyorum. Hocaya buradan sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var. O dışardaki söylentiler, bu işe çomak sokmaya çalışan insanlar hakikatten Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncular ile ilgili de, onların samimiyetini görseniz… Futbolda değişkenlik oluyor. Bugün hiç Trabzonspor’un kaptanı, Trabzonspor’dan bir yere gitmez dendi, gitti. Futbolcu her zaman yer değiştirebilir. Dünya Kupası’na 24 senedir katılamıyoruz. Böyle bir maç öncesi bu polemikleri yaratmak ancak vatan hainlerine yakışır. Onun için çok güzel bir hava var. Bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Bakanımla da zaten konuştuk. İçişleri bakanımızla da konuşacağız. En kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. İnşallah bu millete yakışan 24 senenin üzerine Amerika’ya gidip orada da başarılı olmak” yorumlarında bulundu.

Öte yandan Hacısomanoğlu, Gürcistan maçı öncesi Vincenzo Montella’nın soyunma odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Konya’da oynanacak İspanya maçına davet ettiğini söyledi.

DHA