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A Milli Futbol Takımı'ndan Ümit Milli Takım'a takviye

A Milli Futbol Takımı'ndan Ümit Milli Takım'a takviye
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A Milli Futbol Takımı kadrosunda bulunan futbolcular Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, yarın İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımın aday kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcunun A Milli Takım'ın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takım'ın kampına katılacak.

 

DHA

Etiketler a milli futbol takımı Gürcistan  Ümit Milli Takım
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