A Milli Takım'da maça günler kala şoke eden ayrılık
A Milli Takım'da Ermenistan karşılaşmasına kısa bir süre kala beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
EURO 2024'e katılabilmek adına D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, 25 Mart tarihinde Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Ay-Yıldızlılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU!
Eylül 2021'de A Milli Takımın başına geçen Stefan Kuntz ile birlikte Ay-Yıldızlılar'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, Alman antrenör'ün Bayern Münih'e transfer olduğu duyuruldu.
TFF DUYURDU
Ay-Yıldızlılar'dan yapılan açıklamada, "Bir buçuk yıldır A Millî Takımımızın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner'in, Bayern Münih kulübünde başladığı yeni görevi sebebiyle A Millî Takımımızdaki görevine devam edemeyecektir. Yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz" denildi.
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