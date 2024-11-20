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A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri

A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. İşte play-off tarihleri ve ay-yıldız ekibin muhtemel rakipleri.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a 3-1 kaybetti ve grubunu Galler'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci sırada kalmasının ardından A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde:

-İskoçya
-Macaristan

-Sırbistan
-Belçika

MAÇ TARİHLERİ

Uluslar Ligi'nde play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.

Etiketler A Milli Takım türkiye muhtemel rakiplerimiz Play- Off
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