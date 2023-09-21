  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü resmen Vincenzo Montella oldu.

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini resmen açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.

Etiketler Vincenzo Montella a milli takım teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil evleniyor: İşte o güzel genç kadın...
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar İçişleri Bakanı'nı tehdit etti
Derin dekolteli Şevval Sam'ın zor anları
İşte A'dan Z'ye zamlı memur maaşları listesi
Yüzde 500 zam isteyen mal sahibini böyle ifşa etti
TCMB'nin faiz kararı açıklandı
Google Haritalar bir kişiyi ölüme gönderdi
Markette iğrenç taciz! Kadının etek altı görüntüsünü çekti
Cennet, cehenneme döndü! Erçek Gölü buhar oldu
Sinem Kobal'dan havuz pozları