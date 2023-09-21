A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü resmen Vincenzo Montella oldu.

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini resmen açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.