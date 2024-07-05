Ankara'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına art arda tepkiler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen 2 maç ceza için UEFA'ya tepki gösterildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

YILMAZ: GÖLGELENDİRİLMEMELİDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.

Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

"SİYASİ BASKI GÖLGESİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA Disiplin Kurulu2nun Demiral'a verilen 2 maç cezasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi.

"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir." ifadelerini kullanan Çelik, kararın futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü dile getirdi.

GÜLER: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demirağ ile aldığı 2 maç men cezasını değerlendirdi,.

“UEFA’nın aldığı bu kararı kınıyorum disiplin yönetmeliği çok açık." diye konuşan Güler, "Bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait duruştur eylemdir maalesef baskı altında kaldılar Almanya’da çıkan bir gazete 2 maç cezayı çok önceden duyurdu bu bir siyasi hesaplaşma milli takımın moralini bozmak için yapıldığı çok açık bu kararı kabul etmiyoruz siyasi bir karar bu kararı şiddetle kınıyoruz.” dedi.