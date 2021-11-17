  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Burak Yılmaz dün gece tarihe geçti

Burak Yılmaz dün gece tarihe geçti

Burak Yılmaz dün gece tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla en çok kaptan olan 9. futbolcu oldu.

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bilet almak için Milliler, G Grubu'ndaki son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

 Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz ise tarihe geçti. 36 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla sahada 21. kez kaptan olarak mücadele etti. Böylece milli takım kaptanları sıralamasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı geride bırakan Burak, dokuzuncu sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde ise efsane isim Turgay Şeren bulunuyor. Şeren, 36 maçla bu kategoride zirvedeki isim.

Etiketler a milli takım milli takım burak yılmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Baharda referanduma gidiyoruz, iktidar şimdi de yarı başkanlık isteyecek''
Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak
Guinness Dünya Rekoru kitabına girebilmek için öyle bir şey yaptı ki...
50+1 polemiğinde yeni perde: Cemil Çiçek bakın bu sefer kimi işaret etti
İbresi 230 km'de takılı kaldı; 3 ölü, 3 de yaralı var!
MasterChef'te eleme adayları belli oldu
CHP'den Erdoğan'ı kızdıracak video! Yine kendi sözleriyle eleştirdiler
Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor
Zorunlu deprem sigortasına okkalı zam
Türk Lirası eriyor! Dolar 11 TL'ye, Euro 12 TL'ye dayandı, altını hiç sormayın!