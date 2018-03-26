Cebelitarık'tan tarihe geçen galibiyet !

Hazılık maçında Cebalitarık ile Letonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cebelitarık frikikten bulduğu gol ile 1-0 kazandı.Bu gol aynı zamanda Cebelitarık'a tarihindeki ikinci galibiyeti getirdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOL 88. DAKİKADA GELDİ

Hazırlık maçında Letonya'yı 88. dakikada Liam Walker'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Cebelitarık, tarihindeki ikinci galibiyeti aldı. Futbolcular ve taraftarlar golün ardından müthiş bir sevinç yaşadı. 2014 yılında UEFA'ya tam üyeliği kabul edilen ve bugüne kadar 25 maç yapan Cebelitarık Milli Takımı ilk galibiyetini de Haziran 2014'te 1-0 kazandığı Malta maçıyla almıştı.