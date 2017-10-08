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  5. 08 Ekim 2017 17:30

Cengiz Ünder'in kadroya alınmama sebebi belli oldu

Lucescu’nun 3-0 biten İzlanda maçı tercihleri arasında en fazla merak edilen konu, Romalı Cengiz Ünder’in tribüne gönderilmesiydi.

Cengiz Ünder'in kadroya alınmama sebebi belli oldu
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A Milli Futbol Takımımız İzlanda karşısında vasat bir oyunla yine Türk halkını hayal kırıklığına uğratırken, teknik direktör Mircea Lucescu'nun bir süredir tartışma konusu olan tercihleri bu maç öncesinde de fazlasıyla basında yer almıştı.

Rumen teknik adamın, bu sezon yurt dışına transfer olan ve Türkiye’nin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cengiz’i tribüne göndermesindeki en büyük sebebin Emre Mor olduğu ifade edildi. Aynı bölgede oynayabilen iki futbolcudan Emre’yi tercih eden Lucescu’nun Cengiz’i kadro dışı bıraktığı belirtildi.

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