Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu sırada Cenk Tosun'un Büyükekşi ile tokalaşmadan arkasından geçmesi dikkat çekti.
Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.
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