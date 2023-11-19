  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Emre Akbaba, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Emre Akbaba, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme:

A Milli Futbol Takım’nın Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. TFF, dün oynanan Almanya karşılaşmasında 34’üncü dakikada İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan ve sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba’nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.”

Galler - Türkiye maçının hakemi belli olduGaller - Türkiye maçının hakemi belli olduMilli Takım
72 yıl sonra gelen galibiyet! Almanlar ''hayal kırıklığına'' uğradı72 yıl sonra gelen galibiyet! Almanlar ''hayal kırıklığına'' uğradıMilli Takım
Milli Takım, Almanya'yı 3 golle devirdi!Milli Takım, Almanya'yı 3 golle devirdi!Milli Takım

 

DHA

Etiketler milli takım emre akbaba sakatlık kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek Zeekr 007 ortaya çıktı
Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı
Bahar Candan cezaevinde olay çıkardı
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar
Eğitime fırtına engeli! 2 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da son yağışlar barajlara ilaç gibi geldi
Durmak yok özelleştirmeye devam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Havalimanında çıplak kadın alarmı! Ortalığı birbirine kattı
Böylesi ilk kez görüntülendi: Denizin dibi çekirdek kabuklarıyla kaplandı
Milletin vekiline 5 bin TL ikramiye var, çiftçilere yok!