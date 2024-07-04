Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce''

Gazeteci Fatih Altaylı, Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açılan Merih Demiral'a "Avrupa kendi poposunu örtsün önce" diyerek destek verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamını yaptığı için UEFA tarafından soruşturma altına alınmasını ağır sözlerle eleştirdi.

Altaylı'nın yazısı şu şekilde:

"Yahu kardeşim ırkçılığın bütün Avrupa futbolunda dibine vurulmuş. İngiltere'de futbolcular hüngür hüngür ağlıyorlar. İspanya Ligi'nde Vinicius Junior'a yapılanlardan adam illallah demiş. İtalya'da keza öyle. Lazio neredeyse Mussolini dönemi faşizmini yeniden canlandıracak kadar faşist bir kulüp gibi organize olmuş. UEFA'nın bütün işleri bitmiş, ne bir olay var ne bir şey, çocuk sadece Bozkurt selamı yapmış. Sanane!"

"'Ergenekon bir Türk destanıdır, içinde de kurt vardır, biz de burada Ergenekon Destanı yazdık, o yüzden bu işareti yaptım' diyebilir Merih. Sanane UEFA! Bizim içerideki tartışma ayrı bir boyut ama konunun UEFA tarafından ele alınış biçimi son derece yanlış."

"Almanya'nın bilmemne bakanı da kalkmış bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Sayın Bakan, ne sayını, ulan bakan sen dön kendi memleketinde olan bitene bak. Ülkende neo-naziler insanları yakıyorlar, insanları kesiyorlar. Sen onlarla ilgili ne yaptın! Ülkende ırkçılık tırmanıyor, ne yaptın!"

"Keza Avrupa'nın diğer ülkeleri. Kendi gözündeki merteğe bakmaz, elin gözündeki çöple ilgilenir. Ulan önce sen

"FAŞİZMİN DİBİNE SİZ VURUYORSUNUZ"

"Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be! Daha son seçimleriniz ortada. Fransa'da, Hollanda'da olanlar ortada. Siz yapınca ırkçılığı bir şey olmuyor da, UEFA soruşturmuyor da, Vinicius Junior'a muz atılıp hakaretin bini bir para olurken olmuyor, İngiltere'de siyahi futbolcular hüngür hüngür ağlarken bir şey olmuyor. Merih Demiral, 'Ergenekon bir Türk destanıdır, bunu kastettim' dese ne olacak! Saçmasapan bir şey."

"Merih'in yaptığı bence lüzumsuz. Öyle yap, böyle yap, şöyle yap, ne yaparsan yap. Siyasi bir slogan olarak algılanabilecek bir şey yapınca 80 milyonun kişinin omzunda gezecekken, bunu da hak etmişken durduk yere bir tartışma. Ne gerek var. O yüzden lüzumsuz diyorum."

"Bak Merih'i severim. Bu kadar Türkçüsün, milliyetçisin Merih kardeşim, bak söylüyorum seviyorum Merih'i, Suudi Arabistan'da Atatürk ile ilgili onca tartışma varken, o gün bir tek kelamını duymadık Merih. Bir kelamın olmak zorunda değil ama madem bu kadar milliyetçiydin, Türkçüydün, o gün de bir şey deseydin Suudiler'e."

"AVRUPA DÖNSÜN, KENDİ POPOSUNU ÖRTSÜN"

"İşin Avrupa boyutu farklı, Türkiye boyutu farklı. Türkiye için lüzumsuz. Avrupa'da sanane ulan! Türkiye'nin sosyal demokrat cumhurbaşkanı adayı da yapıyor aynı hareketi. Kılıçdaroğlu, Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış. Bir partiyle özdeşleşmiş ama diyebilirsin ki Türkler'e önderlik eden kurdun sembolüdür bu hareket. Bu bir Türklük sembolüdür, milli semboldur."

"Avrupa eğer faşizmden, ırkçılıktan bahsedecekse önce kendi ayıbını örtsün, dönsün kendi poposunu örtsün önce. Hepsi açıkta çünkü. Avrupa'daki tüm Afrika kökenli futbolcuların neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Yapılmadık ırkçılık kalmadı. Onlarda neredesin UEFA!"

kendine bir bak Avrupa! Ben Avrupa yanlısı, batı yanlısı biri olarak bugünkü durumda Merih Demiral ile ilgili, Alman bakanın söylemini, UEFA'nın soruşturmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum."