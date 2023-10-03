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Hırvatistan - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Hırvatistan - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hırvatistan - Türkiye maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Hırvatistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satılacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

AA

Etiketler a milli futbol takımı hırvatistan türkiye
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