İtalya-Türkiye maçının spikerlerine tepki yağdı

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı anlatan spikerler Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'in yorumlarına sosyal medyada tepki yağdı.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'yla karşılaştı. Karşılaşma boyunca varlık gösteremeyen A Milli Takım maçtan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarında anlatan spikerler Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e ise sosyal medyada büyük tepki vardı. Futbolseverler, tecrübeli 2 spikeri sert eleştirdi. İkili kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Özçelik'in özellikle Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış sonrasında sarf ettiği sözler dikkat çekti. Tecrübeli spikerin, İtalyanların kaçırdığı gol sonrasında yedek kulübesinde yaşanan heyecanın ekrana gelmesiyle "İşte Uğurcan Çakır'ın İtalyanlara yerinize oturun dediği an" ifadelerini kullanması tepki çekti.

"MERİH KAFANA TAKMA"

Öte yandan Erdoğan Arıkan'ın Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golden sonra "Merih kafana takma. Sen bu Milli Takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Önemli olan vazgeçmemek, devam etmek" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.