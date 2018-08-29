Löw’den Mesut Özil açıklaması

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, bir basın toplantısı düzenleyerek hem Mesut Özil konusunu hem de son dünya şampiyonu Panzerler’in grup aşamasını bile geçemediği başarısız Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi.

“Irkçılık ve saygısızlık” sebepleriyle milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Mesut Özil’e, Dünya Kupası’ndan ve Mesut’un kararından sonra, sayısız kez arayarak ve mesaj atarak ulaşmaya çalıştığını ifade eden Löw, Mesut’un kendisine dönüş yapmadığını söyledi: “Mesut beni aramadı. Geçmişte oyuncular milli takımdan emekli olduklarında böyle olmazdı. Mesut farklı bir yol seçti. Mesajla ve telefonla defalarca ulaşmaya çalıştım ama imkansızdı. Bu durumu kabullenmem lazım.”

Löw, Mesut’un ırkçılık iddialarını ise “Benim tek amacım Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanmaktı. Bu durum enerjimize de mal oldu çünkü sürekli ortada duruyordu. Bu, performansımız için elbette bahane değil. Sebep bu değildi… Mesut’un ırkçılık iddiaları ise abartılı. Benim burada olduğum süre boyunca milli takımın gittiği hiçbir yerde, ırkçılığın zerresi yaşanmadı” sözleriyle reddetti.