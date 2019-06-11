Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybettik.

İzlanda, iki kornerle iki gol birden buldu. 21 ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson, kornerden İzlanda'yı öne geçiren golleri attı. Millilerimiz de Dorukhan Toköz ile kornerden bir gol bularak 40. dakikada farkı indirdi.

İkinci yarı boyunca net fırsatlar yakalayan ve oyunu tek kale oynayan Millilerimiz, maalesef eşitlik golünü bulamadı.

Bu sonuçla elemelerdeki ilk puan kayıplarını yaşayan Millilerimiz, 9 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi. İzlanda ise bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve üçüncü sırayı aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçını 7 Eylül'de Andorra ile Türkiye'de oynayacak. İzlanda ise sahasında Moldova'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını İzlanda 2-1 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Gylfi Sigurdsson ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Burak Yılmaz’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Gylfi Sigurdsson ceza sahası içine ortaladı. Arnason’un kafa vuruşunda kaleci Mert topa sahip oldu.

73. dakikada Abdülkadir’in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, kaleci Halldorsson topu güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu, savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içinde hareketlenen Merih bekletmeden çok sert vurdu ancak topu auta yolladı.

86. dakikada Gylfi Sigurdsson’un soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak x, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx

İzlanda: Halldorsson xx, Hermannsson xx, Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xxxx, Skulason xx (Magnusson dk. 69 xx), Johann Gudmundsson xxx (Traustason dk. 80 x), Hallfredsson xxx, Gunnarsson xxx, Bjarnason xxx, Gylfi Sigurdsson xxx, Bödvarsson xxx (Kolbein Sigthorson dk. 64 xx)

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Merih xx, Kaan xx, Hasan Ali xx, Dorukhan xxx (Güven dk. 85 ?), Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu x, İrfan Can x (Abdülkadir dk. 63 xx), Kenan Karaman x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx

Goller: Ragnar Sigurdsson (dk. 21 ve dk. 31) (İzlanda), Dorukhan (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hallfredsson, Birkir Bjarnason (İzlanda), Dorukhan, Burak, Kaan, Zeki (Türkiye)

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF HEYETİ TARAFTARIN YANINDA

A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.

Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.

Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.

Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

FEDERASYON BAŞKANLARI BİR ARADA

İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi.

Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.

Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

İZLANDA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.

