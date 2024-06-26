Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11

EURO 2024’te A Milli Takımımızın bugün Çekya ile oynayacağı kader maçı öncesinde teknik direktör Montella'nın sürpriz 11'i belli oldu...

A Milli Futbol Takımımız Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek.

Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken, ikinci müsabakada ise Portekiz'e 3-0 kaybetti ve grupta 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ise Portekiz'e 2-1 yenilirken, Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin kader maçında Millilerimiz karşılaşmadan galibiyet veya beraberlik ile ayrılması durumunda grup 2’ncisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın kaderini belirleyecek karşılaşma için nefesler tutulurken Montella ilk 11 tercihini yaptı.

İtalyan adam karşılaşmaya: Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper 11’i ile çıkacak.

Montella’nın Portekiz mücadelesinde göz bebeklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı ilk 11’de oynatmaması eleştirilere sebep olmuş taraftarlar İtalyan teknik adamdan hesap sormuştu.

Montella'nın bu ikiliyi ilk 11'de tercih etmesi sevindirirken Barış Alper tercihi tartışmalara sebep oldu.