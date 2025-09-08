  1. Anasayfa
Rıdvan Dilmen'den çok ağır sözler

Güncelleme:

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetini çok sert ifadelerle yorumladı:

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti.

İspanyollar, Merino'nun hat-trick yaptığı maçı Pedri (2) ve Ferran Torres'in golleriyle maçı 6-0 kazanırken A Milliler büyük bir şok yaşadı.

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisinin ardından bir paylaşım yaptı.

"YAZIK! BU KADAR EZİLEMEZSİN"
Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

"İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin"

 

