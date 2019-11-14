Şenol Güneş'ten EURO 2020 sözleri! '9 ayda 9 maça çıktık, 9 doğurduk'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile golsüz kalarak EURO 2020 bileti aldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu zaferi Türk halkına armağan eden Şenol Güneş "Eski, yeni oyuncu fark etmez. Birlikte sahaya çıktık. Hedefe ulaşmak önemliydi. EURO 2020 hayalimizdi, ülke olarak bunu başarmak istiyorduk. 9 ayda, 9 maça çıktık, 9 doğurduk ev sonunda çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım. Bunu iyi korumak ve iyi geliştirmek durumundayız. Oyuncuları tebrik ederim, taraftara teşekkür ederim. İstanbul'da 3 maç yaptık ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak istedik. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşan millet olarak bir araya gelmek istedik. Kazanamadık, ilk defa gol atamadık ama önce şampiyonaya gitmek istiyorduk. Rakip fizik gücünü kullanarak baskı yapmak istedi ve ilk yarıda başarılı oldular. Daha sonra sertliğe cevap verdik ve ikinci yarı iyiydik. Son bölümde panikledik. İyi niyetiyle savaşan oyuncular, bugün de karşılığını aldılar. Bugünden itibaren EURO 2020'de başarılı olmak için çalışacağız. Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Kupalarına katılmak için birlikte düşünmeliyiz. Oturup, konuşmalıyız. İnşallah başarıların devamı gelir, inşallah daha da iyi olur. Bu benim değil, bizim takımımız. O yüzden birlikte konuşmalıyız." dedi.

Şenol Güneş, Türk futbolunu tüm parçalarıyla birlikte iyi noktaya getirmek istediğini açıklarken "Yeni oyuncuların önünü açmak için, bu oyuncuların başarılı olması için ilkeli ve prensipli olmalıyız. Tesadüfle gidemeyiz. Artık neler yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. Sadece bana bırakılırsa, hata yapmış olursunuz. Hep beraber fikir jimnastiği yapılmalı." ifadelerini kullandı.

