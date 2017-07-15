Şok iddia: ''Fatih Terim Alaçatı'da silahlı satırlı kavgaya karıştı''

SPOR3 // Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bugün Twitter'da çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Burak Savucu adlı bir Twitter kullanıcısı Alaçatı'da tatilini sürdüren Fatih Terim'in dün gece büyük bir kavgaya karıştığını ve mahkemelik olduğunu öne sürdü. Titanic'in Kemancısı takma adını da kullanan Twitter kullanıcısı Burak Savucu'nun paylaşımlarına göre;Alaçatı'da bulunan yüzevler kabapçısında büyük bir kavga çıktı. Satır ve silahların konuştuğu kavgada Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de bulunuyordu. Bu iddialar ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz; ancak böylesine bir olayın iddiası bile Türkiye'yi sarsmaya yeter. Fatih Terim cephesinen ya da olayla ilgili olarak görgü tanıklarından yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.

İşte Burak Savucu adlı Twitter kullanıcısının o paylaşımları:

Spor3.com yukarıda okuduğunuz haberi okuyucularına servis ettiğinde saat 11:37'yi gösteriyordu. Gün içerisinde ise bu iddiaya dair çok daha güçlü ayrıntılar ortaya çıktı.

DHA ve İHA'nın duyurduğu habere göre;

İzmir’in Çeşme İlçesi’ne bağlı turizm beldesi Alaçatı’da geçen hafta Beşiktaş eski yöneticisi Emin Önal’a ait Club Baba Köyiçi Çarşısı açıldı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi ve eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu’ya ait ’Yüzevler Kebapçısı’, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in ortağı olduğu ’Beeves Steak House’ açıldı. İki komşu restoran arasında ’duvar’ ve ’fırın’ tartışması çıktı.

İddiaya göre Ahmet Baran Çetin komşu işyeri ile arasını kapattı ve Yüzevler Kebapçısı’nın fırını az ileriye yapmasını istedi.Selahattin Aydoğdu da fırını 60 santim ileriye aldı. Ancak bunu yeterli bulmayan Çetin, açılış yapıldıktan sonra fırının biraz daha ileriye alınmasını istedi, ancak bu talep yerine getirilmedi. Bu arada Club Baba Köyiçi Çarşısı yönetimi’Beeves Steak House’ ile ’Yüzevler Kebapçısı’ arasındaki bölmenin kaldırılmasını istedi.

FATİH TERİM DEVREYE GİRDİ

İki işyeri arasındaki anlaşmazlık Fatih Terim’e iletildi. Futbol dünyasından oldukları için birbirini tanıyan Selahattin Aydoğdu ile FatihTerim dün akşam telefonla konuşurken iddiaya göre aralarında sert tartışma geçti.

Bunun Fatih Terim, yanında damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapalı ve korumalarıyla Bodrum’dan Alaçatı’ya geldi. Gece yarısı Yüzevler Kebapçısı’nda çıkan kavgada işyeri sahibi Selahattin Aydoğdu ve 4 çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı. Fatih Terim, damatları ve korumaları olay yerinden ayrıldı.

Selahattin Aydoğdu ve çalışanları gece Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi’ne giderek Fatih Terim, damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve korumalarından kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla şikayetçi oldu.

POLİSE VERİLEN İFADELER

Yüzevler Kebapçısı’nda fırıncı olan ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yaralanan Abdurrahim Baysal,polis merkezindebu sabaha karşı 04.21’de verdiği ifadede şunları söyledi.

"Bugün saat 00.10 gibi mesaideydim,fırında temizlik yapıyordum. İşyerinin bahçesinden gelen bağrışma sesleri duydum. Hemen o tarafa gittim ve Fatih Terim ile yanında bulunan tanımadığım dört- beş kişi mekanda bulunan sandalyeleri sağa sola fırlatıp işyerimizin sahibi olan Selahaddin Aydoğdu’ya saldırmaya çalışıyorlardı. Biz diğer çalışanlarla araya girdik. Bu esnada sol koluma ve kafama sandalye ile vurdular. Ancak karmaşada kimin vurduğunu görmedim. Sonrasında olay yerine polisler geldi. Ancak Fatih Terim ve karşı taraf mekandan gitmişti. Şahıslara karşı herhangi bir darp eylemim olmadı. Üzerime atılı suç varsa kabul etmiyorum. Bana vuran şahsı görmedim ancak bu olayı gerçekleştiren Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmalarını talep ediyorum, şikayetçiyim."

"BABAMA DA VURDULAR"

Selaaddin Aydoğdu’nun oğlu ve işyerinin müdürlüğünü yapan Uğur Aydoğdu,’Beeves Restoran’ ile komşu olduklarını, Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in isteği üzerine fırını 60 santim ileri alınmasını isteğini yerine getirdiklerini söyledi. Açılıştan sonra Çetin’in yine fırının daha ileri alınmasını istediğini, bunu kabul etmediklerini belirten Uğur Aydoğdu, şunları söyledi:

"Burada iki dükkan yan yanayız. Ahmet Baran Çetin’ın restoranı yanımızda adı; Beeves. Çetin, araya duvar çekti. Bizim tarafımızda bir şey yok. AVM yönetimi, duvarın kaldırılmasını istedi. Beeves’in müdürleri Fatih Terim’i aradı ve ’Adana Yüzevler Kebap bizi site yönetimine şikayet ettiler’ dedi. Terim, dün gece babamı telefonla aradı ve tehdit etti. ’Selahaddin Bey illa oraya mı gelmem lazım. Canımı sıkma beni oraya getirme’ dedi. Babam da ’buyur gel ne olacaksa olsun’ dedi. Terim, Bodrum’dan iki damadı ve üç korumasıyla toplam altı kişi geldi. AVM’nin normal kapısından giriş yapmadılar, bizim kebapçının bahçesinin ortasına duvardan atladılar. Babama yumruk attılar. Volkan Bahçekapılı çalışanlara yumruk salladı. Babam da vurdu. Dükkanda çalışanlarla korumalar birbirine girdi. Çalışanların sırtında ve kafasında sandalye kırdılar. Fatih Terim bağırıp çağırdı. Biz de karşılık verdik kaçıp gittiler. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Babam da polise şikayetçi oldu. Babamın yüzünde çizik var."

EMİN ÖNAL ÇÖZÜLECEK OLAYDI

Club Baba Köyiçi Çarşısı sahibi Emin Önal’ın DHA’ya yaptığı açıklamada "çözülmesi muhtemel bir olayın Terim’in gereksiz yere sürdürdüğünü ifade etmesi bir yerde bardağı taşıran son hamle olduğu ifade edildi" dedi. Emin Önal, şunları söyledi:

"Terim Bodrum’da iken diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu, Çeşme’den uzun süren bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından Terim, Bodrum Türkbükü’ndeki evinden atlayarak beraberindekilerle birlikte Çeşme’ye geldi. Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu Çeşme’de buluştukları andan itibaren kızılca kıyamet koptu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF üyesi Selahattin Aydoğdu birbirine girdi. Çevredekilerin koşuşturmalarına rağmen kavganın uzun süre devam ettiği gözlendi.Terim münakaşanın ardından Bodrum’a döndü. Ancak Selahattin Aydoğdu polise giderek çıkan olaydan şikayetçi olduğu şeklinde ifade verdi.

'ŞOV YAPMAYACAKSIN'

Aslında konuyla alakası olmadığını anlatan Selahattin Aydoğdu, “Fatih Hocanın damadı yüksek bir duvar örmüş. Buna çarşı yönetimi izin vermiyor. Bu konuda benden şüphelenmişler. Fatih Hoca da beni aradı. Telefonla beni tehdit etti. 'Benim damadımın yanında neden dükkan açıyorsun' dedi. Ben de 'sana mı soracağım' dedim. 'O zaman benim Alaçatı'ya gelmem gerekiyor herhalde' dedi. 'Beni tehdit etme' dedim. Bodrum'dan uçakla buraya geldi. Geldi, kabadayılık yaptı, atıştık, kaçtı ve gitti. Kavgaya gelen adam kaçmaz. Yıllarca insanlara yutturmuş. Yıllarca insanlara yaptığı eziyetten dolayı onların ahını aldı ve bana denk geldi. Maç yeni başlıyor” diyerek Terim'e meydan okudu. “Kavgaya gelen ama kavgadan adam kaçmaz” diyen Selahattin Aydoğdu, “Şov yapmayacaksın. Geldi 'Ben geldim' dedi. Ondan sonra birbirimize girdik. Beni tuttular, baktım ortadan kaybolmuş. Şikayetçi oldum ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Araya hatırlı insanları koyuyor ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Herkesin yapamadığını ben yapacağım. Zaten Türkiye'de sevilmeyen bir adam. Onun yüzünden herkes futboldan soğudu ama her yerde yine de o var” ifadelerini kullandı.