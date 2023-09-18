TFF'den ''Stefan Kuntz'' yalanlaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

TFF, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

A Milli Futbol Takımı'nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda Stefan Kuntz'un ayrılığıyla ilgili haberlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF… — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 18, 2023

NE OLMUŞTU?

60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF'nin , Stefan Kuntz'un görevine son verdiği iddia edilmişti.