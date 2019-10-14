Türkiye Fransa'dan lider dönüyor ! Maç sonucu: 1-1

Milli Takım puan durumu... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Paris'te oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Milliler pes etmedi, Kaan Ayhan'la eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Fransa'dan 2 maçta 4 puan koparan Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj sağladı.

ASKER SELAMINI UNUTMADILAR

Milli takımımızın Arnavutluk maçında attığı gol sonrası yaptığı asker selamı dünya tarafından tepki toplamıştı. Hatta UEFA Millilerin asker selamı için inceleme başlatacaklarını söylemişti. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla askerlerimizi yine unutmadı. Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakalayan millilerimiz golden sonra asker selamı verdi. Fransa rejisi bu görüntüyü görmezden gelerek ekranlarına taşımadı. Fransa'da maçını izlemeye gelen Türk seyirciler millilerimizi aynı şekilde asker selamı vererek karşıladı.





2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Stade de France Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan ve 19 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.

H Grubu puan durumu

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye