UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'nin kendi sahasında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puana ulaştığı UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 7 maç daha oynandı. Turnuva bugün oynanacak 8 maçla devam edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dün oynanan 8 maçla devam etti. Türkiye'nin de yer aldığı dün akşamki maçlarda Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde dün onanan maçlar ve skor durumu şöyle:
Güney Kıbrıs 0 - 4 Kosova
Türkiye 3 - 1 İzlanda
Fransa 2 - 0 Belçika
Slovenya 3 - 0 Kazakistan
Romanya 3 - 1 Litvanya
İsrail 1 - 2 İtalya
Norveç 2 - Avusturya
Karadağ 1 - 2 Galler
UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 Salı günü maçlar Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak. Bugün oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla Eylül ayı programı da sona erecek. UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 günü programı şöyle:
İrlanda - Yunanistan
Arnavutluk - Gürcistanİngiltere - Finlandiya
Çekya - Ukrayna
Andorra - Malta
Hollanda - Almanya
Macaristan - Bosna-Hersek
Kuzey Makedonya - Ermenistan
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol