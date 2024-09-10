  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:

Türkiye'nin kendi sahasında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puana ulaştığı UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 7 maç daha oynandı. Turnuva bugün oynanacak 8 maçla devam edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dün oynanan 8 maçla devam etti. Türkiye'nin de yer aldığı dün akşamki maçlarda Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün onanan maçlar ve skor durumu şöyle:

Güney Kıbrıs 0 - 4 Kosova

Türkiye 3 - 1 İzlanda

Fransa 2 - 0 Belçika

Slovenya 3 - 0 Kazakistan

Romanya 3 - 1 Litvanya

İsrail 1 - 2 İtalya

Norveç 2 - Avusturya

Karadağ 1 - 2 Galler

UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 Salı günü maçlar Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak. Bugün oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla Eylül ayı programı da sona erecek. UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 günü programı şöyle:

İrlanda - Yunanistan

Arnavutluk - Gürcistanİngiltere - Finlandiya

Çekya - Ukrayna

Andorra - Malta 

Hollanda - Almanya

Macaristan - Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya - Ermenistan

A Milliler İzlanda'yı 3-1 ile devirdiA Milliler İzlanda'yı 3-1 ile devirdiSpor

 

Stadyum ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganlarıyla ile inlediStadyum ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganlarıyla ile inlediSpor

 

Etiketler uluslar ligi UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak Hava sıcaklıkları şaşırtacak: Bir tarafta 5 derece soğuyacak, diğer tarafta 4 derece artacak AK Partili vekilden tepki çeken Narin paylaşımı AK Partili vekilden tepki çeken Narin paylaşımı Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov Narin’in cansız bedeninin taşındığı araç ortaya çıktı Narin’in cansız bedeninin taşındığı araç ortaya çıktı Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler İstanbul'daki zincirleme kazada ilginç anlar İstanbul'daki zincirleme kazada ilginç anlar Sevda Demirel'den Narin tepkisi: ''Çözüm şeriat'' Sevda Demirel'den Narin tepkisi: ''Çözüm şeriat'' Bir kadın cinayeti daha: Katil kamerada Bir kadın cinayeti daha: Katil kamerada A Milliler İzlanda'yı 3-1 ile devirdi A Milliler İzlanda'yı 3-1 ile devirdi
Narin cinayetinde, Halk TV muhabirine ölüm tehdidi Narin cinayetinde, Halk TV muhabirine ölüm tehdidi Bir çocuk daha kayıp: Neredesin Resul ? Bir çocuk daha kayıp: Neredesin Resul ? Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi İzmir Körfezi'ndeki kabusta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi İzmir Körfezi'ndeki kabusta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi İstanbul'da kaybolan genç kızdan babasına şok suçlama İstanbul'da kaybolan genç kızdan babasına şok suçlama Kendisini ''Kainatın Sahibi'' ilan ediyordu; yakalandı Kendisini ''Kainatın Sahibi'' ilan ediyordu; yakalandı Apple'dan Türkiye’deki zam ve indirim birarada geldi Apple'dan Türkiye’deki zam ve indirim birarada geldi Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi Tam bir ''Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor'' vakası: Atmosferimize sert giriş yaptı Tam bir ''Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor'' vakası: Atmosferimize sert giriş yaptı Stadyum ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganlarıyla ile inledi Stadyum ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganlarıyla ile inledi