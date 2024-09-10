UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Türkiye'nin kendi sahasında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek 4 puana ulaştığı UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 7 maç daha oynandı. Turnuva bugün oynanacak 8 maçla devam edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dün oynanan 8 maçla devam etti. Türkiye'nin de yer aldığı dün akşamki maçlarda Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 mağlup etti. UEFA Uluslar Ligi'nde dün onanan maçlar ve skor durumu şöyle: Güney Kıbrıs 0 - 4 Kosova Türkiye 3 - 1 İzlanda Fransa 2 - 0 Belçika Slovenya 3 - 0 Kazakistan Romanya 3 - 1 Litvanya İsrail 1 - 2 İtalya Norveç 2 - Avusturya Karadağ 1 - 2 Galler UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 Salı günü maçlar Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak. Bugün oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla Eylül ayı programı da sona erecek. UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 günü programı şöyle: İrlanda - Yunanistan Arnavutluk - Gürcistanİngiltere - Finlandiya Çekya - Ukrayna Andorra - Malta Hollanda - Almanya Macaristan - Bosna-Hersek Kuzey Makedonya - Ermenistan A Milliler İzlanda'yı 3-1 ile devirdiSpor Stadyum ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganlarıyla ile inlediSpor