Monaco'da Jardim ile yollar ayrıldı !

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, teknik direktör Leonardo Jardim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligue 1’e kabus gibi bir başlangıç yapan Monaco’da teknik direktör Jardim’in koltuğunu ciddi şekilde sallanıyordu ancak başkanı Vadim Vasiliev iddiaları yalanlıyordu! Yaşanan gelişmelerin ardından Monaco’da beklenen oldu ve Monaco’nun yeniden inşa edilmesinde büyük bir sahip olan Jardim ile yolların ayrıldığı duyurdu.

Bu sezon ligde 18. sırada yer alan Monaco’da teknik direktör Jardim’in önderliğinde son iki sezonda 560 milyon euroluk oyuncu satışı yapılmıştı. Jardim’in görevine son verilmesinin ardından Monaco’da rota Henry’e çevrildi. Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa’dan gelen teklifi reddetmişti. Henry’nin bu teklifi, Monaco’yu beklediği için geri çevirdiği kaydediliyor.

JARDIM F.BAHÇE TARAFTARINI DA HEYECANLANDIRDI

Jardim’in görevine son verilmesi sadece Fransa’da değil Türkiye’de etki yarattı. Jardim’in görevine son verildiğini öğrenen Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün twitter hesabını mentionlayarak Cocu’nun yerine Jardim’in göreve getirilmesi talebini yerine getirdi.

“Jardim, Monaco’dan ayrıldı kaçırmayın derim, şu dönemde tam da Jardim’e muhtacız, Fenerbahçe yönetimi Cocu’nun görevine son vermek için Jardim’in Monaco’dan ayrılmasını bekliyordu” şeklindeki sosyal medya yorumları günün en çok paylaşılan yorumları oldu.