Mustafa Cegiz: Falcao Atletico Madrid ve Real Madrid'i reddedip Galatasaray'a geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Radamel Falcao transferinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini açıkladı.

FALCAO'DAN HARİKA RÖVEŞATA

Real Madrid ve Atletico Madrid'in Radamel Falcao'yu transger etmek istediğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Madrid'de Florentino Perez ile birlikteydik. Bilvesile Florentino Perez ve Real Madrid yönetimine teşekkür ediyorum. Kaliteli insanlar ve çok iyi ağırladılar hem takımımızı, hem bizler. Bizi tebrik etti yemekte. Ben neden tebrik ettin sevgili Perez" dediğimde, "Çünkü, biz Falcao'yu çok istedik, kendisiyle irtibat kurduk, kendisi bize 'Hayır, ben Galatasaray'a gideceğim.' cevabını verdi." Arkasından diğer Madrid takımı da teklif yapmış ve her ikisini de reddetmiş. Biz bunu Falcao'dan veya başkalarından değil, bizzat Perez'den dinledik. En az 15 kişi" dedi.

Falcao'nun Monaco'nun 9 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini reddettiğini ve Galatasaray'a para için gelmediğini ifade eden Cengiz, "Falcao, büyük bir karakter. Çok değerli bir insan. Galatasaray'ı çok istedi. 1 ay çalışamadı. Geldiğinde, sizin de izlediğiniz gibi, ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Topukta bir ödem oluştu. Onu yetiştirmeye çalıştı. Şundan emin olun, para için gelmedi buraya. Çok yakın biliyorum. Kendisine 8.5 milyon euro garanti ve bonuslarla birlikte 9.5 milyon euro'ya yakın Monaco'nun iki yıl uzatma teklifini reddedip geldi" şeklinde konuştu.

"ASKER SELAMINI DÜŞÜNÜRÜZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde gol atarsanız, asker selamı vermeyi düşünür müsünüz?" sorusunu cevaplayan Cengiz, "Düşünürüz. Biz kendimiz zaten selam veriyoruz. Kulüpler Birliği olarak da bir bildiri yayınladık. Bizim duruşumuz belli. Coğrafyamızdaki sorunlar, bu kuşağın üzerine sorun oldu. Biz gelecekler kuşaklara uğraşıyoruz. Biz bu konuda böyle düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray'ın kupalara kaldırmaya devam edeceğini ifade eden Cengiz, "Dümdüz bir çizgi izlemek mümkün değil. Hele böyle bir ortamda, bütün parametrelerin, dinamiklerin değiştiği futbol dünyasında sürekli aynı neticeyi almanız mümkün değil. Dünyanın en pahalı kadrolarını kuran takımlar için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, herhangi bir takım için de geçerli. Fakat, Galatasaray'ın çizgisi, nasıl biz kuruluşumuzdan bu yana 95 kez kupa kaldırmışsak yine kupaları kaldırmaya devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.



