Ndiaye İstanbul'a indi !

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Stoke City’ye sattığı Badu Ndiaye’yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen Ndiaye, İstanbul’a geldi. Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Ndiaye’nin, daha sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının ardından Fatih Terim, Ndiaye’nin salı günü takıma katılacağını söylemişti. Taraftarın merakla beklediği Ndiaye, transferdeki prosedürlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta gecikme ile İstanbul’a geldi.

Aytemiz Alanyaspor maçında Türk Telekom Stadı’na gelecek olan Ndiaye, taraftarları selamlayacak.

Öte yandan Ndiaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve Stoke City'nin futbolcusu notunu paylaştı.