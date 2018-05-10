Ndiaye savaşı ! Beşiktaş ve Galatasaray...

Başkan Fikret Orman, dün Asbaşkan Umut Güner’le birlikte Londra’ya gitti. Orman’ın burada Oğuzhan Özyakup ve Badou Ndiaye için görüşmeler yapacağı öğrenildi.

İNGİLTERE’YE UÇTULAR

BU sezon ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş’ta yönetim transfer çalışmalarına erken başladı. Başkan Fikret Oman ve Asbaşkan Umut Güner, dün birlikte Londra’ya uçtu. İkilinin burada Arsenal ile Everton’un yanı sıra Galatasaray’dan devre arasında Stoke City’ye transfer olan ve Kırmızı-Beyazlılar’ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılacağı belirtilen Badou Ndiaye’nin menajeriyle bir araya geleceği belirtildi.

G.SARAY DA DEVREDE

ORMAN’IN Everton ve Arsenal’le Oğuzhan Özyakup için görüşmeler yapacağı kaydedildi. Beşiktaş’ın Ozzie için 12 milyon euro bonservis talep ettiği de gelen bilgiler arasında… Fikret Orman’ın Ndiaye konusunda da ısrarcı olduğu ve Senegalli oyuncuyla Dünya Kupası öncesinde sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Ndiaye’yi Stoke’dan ayrılması durumunda Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Fikret Orman transfer için Londra'ya uçtu !