Nuri Şahin, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve İlhan Palut transfer yarışında

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımlarını başarılı şekilde yönetim üst sıralara taşıyan Nuri Şahin, İlhan Palut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu transfer yarışına girdi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, 19 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanan maç esnasında Yeni Malatyasporlulara hareket çekip sahayı terk eden, ardından kadro dışı bırakılan ve son olarak da sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar için ligin; gözde, yerli ve genç hocaları sıraya girdi.

4 HOCA AYNI İSMİN PEŞİNDE

İHA'nın haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

YABANCI KURALI, SADIK ÇİFTPINAR'A YARADI

Gelecek sezon uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar'ın sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor.

29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.